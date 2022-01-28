110年12月台經院製造業景氣燈號28日公布，整體製造業景氣信號值由110年11月的15.42分，減少1.27分至12月之14.15分，燈號連續三個月維持持平的綠燈表現。

調查單位台灣經濟研究院表示，新興科技應用及數位轉型持續擴展，進出口、外銷訂單及生產等指標續呈雙位數成長，惟其漲幅出現緩和跡象，影響原物料投入面指標表現，但由於109年12月製造業營運明顯轉強，墊高基期測驗點分數，抵銷經營環境面指標表現。

台經院認為，新變種病毒Omicron在全球快速擴散，目前重症死亡人數相對較少，但仍恐打擊全球需求，加上供應鏈不穩、部分已開發及開發中經濟體不斷上升的通膨壓力，為全球經濟復甦帶來不確定性。

台經院就細部產業分析，在電子零組件業方面，受惠於5G、車用等相關晶片需求持續，出口、外銷訂單及生產等續呈雙位數成長，惟比較基期逐季墊高及缺料等因素，影響原物料投入面等指標表現，12月本產業景氣燈號續維持10月代表持平的綠燈。在機械設備業方面，反映第3季外銷訂單出貨，生產指數創下歷史單月新高，然中國經濟放緩，廠商設備投資轉趨保守，加上109年12月基期偏高，外銷訂單出現110年以來首次的負成長，影響需求、經營環境等面向指標表現，致12月本產業景氣燈號由11月代表持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。