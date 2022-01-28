屏警破獲製毒工廠，犯嫌戴防毒面具製毒。(林和生攝)

屏東縣警局啟動緝毒專案，總計查獲販毒藥頭84件、製毒工廠5件、8人，共查扣一級毒品25.64公克、第二級毒品24676.51公克、第三級毒品1112.15公克、第四級毒品646620.8公克及毒品咖啡包807包，市價超過5億元。

屏東縣刑大副大隊長葉士傑表示，受到新冠肺炎疫情影響，國際人流及物流遭管制，使得製毒原料無法流通，目前一、二級毒品黑市價格每公斤飆升至160萬至200萬元不等。

警方接獲線報鎖定27歲許姓男子及26歲葉姓男子，覬覦製造第二級毒品先驅原料氯偽麻黃鹼利益豐厚，去年2月間發現鹽埔鄉一處廢棄雞舍，以不明來源的藥錠為原料，提煉氯偽麻黃鹼。

專案小組成員歷經8個月跟監蒐證，見時機成熟，隨即實施攻堅逮捕，警方攻堅時發現，2人深夜頭戴防毒面罩提煉毒品，見警攻堅愣在原地不知所措，警方當場查獲氯偽麻黃鹼成品約75.8公斤、半成品毛重約45.6公斤及相關製毒原料設備等。

葉士傑指出，此次檢警年前大掃毒，於3個月內偵破5件製毒工廠，有效斬斷毒品供應源頭，警方將持續追查幕後主嫌、共犯及金流，並清查製毒原料麻黃素流向，持續溯源擴大偵辦。

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