立法院臨時會最後一天繼續審查中央政府總預算案，表決前民進黨團總召柯建銘批評國民黨EQ和IQ退化，國民黨立委蜂擁包圍發言台表達抗議。（張鎧乙攝）

立法院臨時會今日最後一天，院會持續審議今年度中央政府總預算案，針對保留提案上演表決大戰。但表決前發生意外插曲，國民黨立委賴士葆發言時酸民進黨團總召柯建銘是「立法院的威權」；柯建銘不甘示弱反嗆，國民黨是「EQ和IQ退化、為了鷹派而鷹派」，引發國民黨立委不滿，上前包圍柯建銘，朝野險發生衝突，所幸立法院長游錫堃適時出聲緩頰，希望讓會議能夠進行，請大家回座，衝突才沒有擴大。

立法院臨時會今處理總預算案保留提案，表決前賴士葆代表國民黨團發言表示，審查總預算過程中，游錫堃展現胸襟包容在野生因，予以肯定，反觀柯建銘卻是常常在野講一句，柯罵三句，恐嚇在野黨立委，導致議程延宕。

賴士葆說，立法院強調委員會中心主義，柯建銘為何能每常常一個人把委員會所作提案決議推翻，甚至連行政部門都同意的刪除凍結案也否決，痛批柯建銘就是立法院的權威代表。

柯建銘代表民進黨團發言時反擊說，政治人物要有理想性、使命感和歷史感，對於賴士葆的發言，請大家看立法院議事紀錄就好，他不予評論。

柯建銘說，民進黨團從上月底開始籌備臨時會，整整1個月中，朝野有爭辯、吵架、溝通，他對國民黨有兩個看法，第一個國民黨的EQ（情商）和IQ（智商）有點退化，第二個國民黨為了鷹派而鷹派，走上極端化。

柯建銘代表民進黨團發言時則反唇相譏說，政治人物要有理想性、使命感和歷史感，對於賴士葆發言，請大家看立法院議事紀錄就好，他不予評論，民進黨團從上月底開始籌備臨時會，整整1個月中，朝野有爭辯、吵架、溝通，「我對國民黨有兩個看法，第一個國民黨的EQ（情商）和IQ（智商）有點退化，第二個國民黨為了鷹派而鷹派，走上極端化」。

國民黨團總召費鴻泰、立委賴士葆、曾銘宗等人不滿柯建銘發言，蜂擁而上包圍發言台，差點發生衝突，所幸主持院會的游錫堃出聲緩頰，後續議程不受影響繼續進行。