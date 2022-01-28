Melo got into it with this fan and he was removed from the game 👀 pic.twitter.com/V3vpPHBXmx — Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2022

少了「小皇帝」詹姆斯坐鎮的湖人，隨即變回那支老被痛宰的爛隊！詹皇賽前突然宣告左膝痠痛無法上場，儘管「一眉哥」安東尼戴維斯賣命拿下31分、12籃板，湖人最後仍以87比105慘遭地主七六人痛宰，目前24勝25敗，勝率再次跌到5成以下，排名續居西區第8。

面對詹姆斯突然不打窘境，安東尼戴維斯首節雖一度手腕受傷進入休息室檢查，隨後仍回場上奮戰，戴維斯半場就轟23分，外加5籃板、2火鍋，不過七六人也有恩比德13分，托必亞斯哈里斯11分貢獻，半場結束，七六人54比48領先。

來到下半場，七六人繼續靠著恩比德在內線逞威，帶動尼恩、丹尼格林、哈里斯等人在三分外線開火，轉眼擴大領先差距到22分，不過湖人末節打出10比2攻勢追近，安森尼卻在最後7分01秒跟場邊費城球迷爆發口角，也讓比賽中斷。

安森尼這種想找場邊球迷算帳的激情動作，不但沒有激起湖人氣勢，反讓七六人打出8比0小高潮重新拉開，打到最後2分41秒，湖人總教練佛格清楚反撲無望，提前把安東尼戴維斯換下休息，來到最後1分56秒，比賽也進入垃圾時間。

七六人得以輕取湖人的頭號功臣，還是拿下26分、9籃板、7助攻、1抄截與2火鍋的當家中鋒恩比德，托必亞斯哈里斯也有23分、5籃板及4助攻，馬克塞與尼恩各有14分；湖人除了安東尼戴維斯，得分次高的是韋斯布魯克20分，蒙克11分。