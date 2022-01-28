副總統賴清德出訪宏都拉斯過境美國，對此，資深媒體人黃暐瀚觀察到，賴清德此次出訪，身上戴著中華民國的「國旗徽章」，也和總統蔡英文一樣尊中華民國，顯示把中華民國拿去變成民進黨的。

對於賴清德出訪宏都拉斯，黃暐瀚昨（27日）在網路節目「暐瀚觀點」上表示，賴清德這次出訪跟過往副總統出訪不同之處在於，從賴清德過境美國的接待規格來看，百分之百是總統規格。

黃暐瀚注意到，賴清德過境美國時，美國僑胞冷風中歡迎，僑胞手上揮舞的旗幟，不只有國旗，還有民進黨黨旗。此外，黃暐瀚直言，過去賴清德稱自己是「務實地臺獨工作者」，現在身上卻戴著「國旗徽章」，在與僑胞視訊，開口講臺語，言必稱「總統」，謹慎以「總統特使」自居，不敢僭越。

黃暐瀚強調，現在蔡賴同時都尊中華民國，以前中華民國是國民黨的，現在中華民國是民進黨的，但有些國民黨政治人物到現在還搞不清楚狀況。