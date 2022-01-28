辛苦工作一整年，最令上班族期待的莫過於尾牙聚餐，儘管國內疫情升溫，不少公司取消聚餐，但仍舉辦線上抽獎活動犒賞員工，一名男網友分享一間公司尾牙抽獎清單，其中「F獎」讓不少網友超羨慕，「這才是頭獎」。

公司尾牙抽獎名單。（圖／臉書社團爆廢公社）

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》分享一家公司的尾牙抽獎清單，頭獎是東京來回機票一張、二獎是電動機車，此外還有震動按摩槍、3C產品、住宿票券、百貨禮券和現金等13項大獎。

不過讓網友眼睛一亮的，是F獎「特休三日」，讓不少網友驚呼，「這才是頭獎」、「我要特休」。也有網友表示，「有抽gogoro欸」、「特斯拉體驗券是來鬧的？不是可以直接去試乘嗎」、「抽中頭獎等於過去隔離然後回來再隔離這樣」。

實際上這是2019年一名女網友分享的尾牙抽獎清單，真正獎項曝光也讓網友眼睛一亮。（圖／翻攝Dcard）

實際上，該抽獎清單是2019年一名女網友，在網路論壇Dcard分享公司尾牙時拍下的照片，並表示這是一開始大家以為的抽獎清單，但其實抽到獎項後要再撕開確認，才知道真正抽到的獎品是什麼，真正的獎項曝光同樣吸睛，包括3C產品、吹風機、空氣清淨機、遊戲機和現金等，讓不少網友相當羨慕。