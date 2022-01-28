受惠於低軌衛星商機發酵，昇達科(3491)2021年全年集團合併每股純益達3.8元，昇達科看好在5G商用及衛星寬頻通訊裝置等產品的帶動下，今年持續看好營運將續寫佳績。

昇達科集團包含母公司昇達科及子公司芮特-KY(6514)2021年集團營收17.58億元、年增加19%，營業淨利為2.21億元、年增加24%，稅後淨利為2.82億元、年增加81%，每股獲利為3.8元。

以昇達科來說，去年第四季低軌衛星貢獻發威，對毛利率提供穩健動能，不僅毛利率由第一季45%，進一步提高到去年第四季的50%，從獲利來看，單季稅前淨利年成長率高達98%，且由去年12月單月毛利率創下56%之佳績來看，低軌衛星的商機已經浮現發酵。

再者，子公司芮特-KY(6514)，去年面對全球電子元件缺料與航班安排不易等問題，營運表現仍舊亮眼，不僅營收連年成長，亦創下公司設立以來歷史新高，而年度稅前淨利亦有44%之大幅成長率，自結每股獲利為3.1元。隨著5G技術應用發展已進入商用化階段，物聯網、智慧監控技術在無人農業/工業、公共安全及自動駕駛等新興應用興起，後續市場端對天線模組與射頻元件等無線網路元件需求殷切，在芮特科技持續強化與客戶的合作關係及營運體質的不斷精實，未來營收及獲利均可望進一步提升。

回顧2021年，昇達科表示，營收在去年度逐季升溫，改寫同期單季及全年累計營收之歷史新高。在獲利方面更顯現優異競爭力，縱然有原物料、全球運價狂飆的成本壓力，毛利率卻能由去年首季34%逐季攀高達到第四季38%，全年營業淨利成長幅度達24%，尤其下半年營業淨利相較於上半年更大幅成長85%，顯示下半年本業獲利面的強勁力道，而全年度之稅後淨利成長率亦高達81%。

2022年全球低軌道衛星產業發展升溫，昇達科來自客戶端的需求日益迫切，因此昇達科更積極規劃資本支出預算，提高產能以因應客戶需求持續增長的預期。據此發展所趨，昇達科正面看待2022年的通訊產業商機，營收及獲利的成長性均可樂觀看待。

昇達科表示，預期低軌衛星產業今年將維持高成長，因此，相關產品的研發與製造仍為營運主軸，既有訂單依客戶進度持續出貨外，同時也配合客戶需求展開各項產品的測試開發，隨著與低軌衛星客戶合作越深，後續商機在逐年累積下越可期待；而無線通訊產業雖尚處於5G的佈建階段，但在物聯網、智慧監控等相關多元應用的帶動下，對於行動通訊基礎建設與射頻天線需求未來成長性仍將延續，整體來說，正向看待全年度的營運發展將續寫佳績。