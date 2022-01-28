受惠於需求強勁，第四季獲利超出預期，晶片製造商意法半導體計畫今年投資增加一倍，來到36億美元。

擴大投資主要回朔到全球晶片短缺打擊製造商，加劇了半導體產業的通膨；從洗衣機的低附加價值晶片，到汽車或智慧型手機的精密感測器，半導體產業在各領域的通膨率不一。

總部位於日內瓦的意法表示，今年資本支出將在34億至36億美元，高於2021年的18億美元，今年投資包括在義大利Agrate市的工廠新建一個12吋晶圓的生產線。

意法半導體的大客戶包括特斯拉和iPhone製造商蘋果，預計今年的銷售將為148億至153億美元間，增幅為20%。

執行長Jean-Marc Chery在新聞會上表示，預計汽車產業中的晶片短缺問題還會持續，並且沒有看到任何庫存增加的跡象。在執行長發言過後，意法在巴黎的股價一度衝高5.9%，收盤升2.0%，報40.57歐元。

意法的同業夥伴、規模更大的德州儀器本周也公布業績表現超出預期，並正要提高產能。

據Refinitiv數據，意法半導體第四季每股盈餘為0.82美元，超過分析師平均預估的69美分。不過該集團預見第一季銷售約在35億美元，季減1.6%，毛利率約在45%。