受到全球晶片荒問題難解，各大廠皆全力擴產、擴廠以滿足龐大的客戶需求，台積電今年也將資本支出提升至400至440億美元（約新台幣1.1至1.2兆），有專家認為，台積電前所未有的發展，將大力推升台灣經濟表現，但同時間台灣卻面臨「荷蘭病」問題，非出口產業無法跟上科技業的步伐，不平等現象將變得更為嚴重。

美媒報導，台積電今年的資本支出雖有部分流向海外，但仍有大部分是提供國內設廠使用，且400至440億美元的資本支出相當於台灣國內生產總值約7500億美元的5%左右。

巴克萊新加坡經濟學家Angela Hsieh表示，「台灣國內的投資復甦是去年能有所成長的原因，而台積電扮演了相當關鍵的角色，帶動其他科技公司也擴大投資計畫，積極的外溢效應帶動2021年的成長，我們認為良性循環會持續到2022年。」

不過，法國外貿銀行（Natixis S.A.）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero卻點出，台灣經濟恐面臨荷蘭病問題，非出口產業無法跟上科技業的步伐，加劇不平等狀況。

Alicia Garcia Herrero補充說道，「半導體、航運甚至與全球貿易有關的產業，已經開始享受到高薪和成長，但服務業則處於另一個平行世界，這種成長分歧將會影響到薪資與通貨膨脹。」