資深藝人蔡頭(原名：蔡斯文)去年11月證實因肝癌末期住院接受治療，許久沒有消息，前天(1/26)突然傳出不敵病魔，早在1個月前已經悄然癌逝，享壽71歲，消息震驚演藝圈，連好友都不知道他早已病重，事實上，蔡頭生前多次在節目上談論健康問題，甚至在過世1年前就說了：「我會不會第三個走？」，如今竟成了預言。

蔡頭在圈內耕耘52年，個性活潑率直，上節目時總是展現著滿滿活力，因此更讓人難以想像他就這樣離開大家，而他在圈內人緣極佳，離世消息也令親友們非常難過，但他個人對於生命步向終點，似乎早早就做了心理準備，早在3年前就在節目上坦言，已跟律師女兒交代好8大遺囑，如不插管、不急救、不辦家祭公祭、不拿香拜、不做頭七等，對照現在的景況，他過世1個月後才曝光死訊，也不公開安葬的地點，家屬確實照辦了蔡頭生前的要求。

翻出過去蔡頭上節目的影片，他經常在節目侃侃而談身心狀況，早在1年前，他作客《命運好好玩》節目，說到自己的飲食習慣，表示很愛吃滷肉飯，且還要加點一大塊滷三層肉或豬腳才過癮，而年紀大了牙口不好，咬不動菜，吃菜猶如吃草所以他就更不愛吃青菜，造成了飲食不均衡。

之所以談到這個，是因為他的圈內好友豬哥亮、賀一航雙雙離世，蔡頭表示兩人的飲食習慣跟他差不多，最終也都是因為大腸癌走的，他因此感觸良多，表示豬哥亮過世時他還沒感覺，「賀一航我最後一次錄影看到他，沒有幾天過去了也是大腸(癌)」，這才讓他心驚，不禁心想：「我會不會第三個走？」，雖然蔡頭是因為肝癌離世，但順序卻意外被他自己說中，讓人更感慨。