在人數多達100多萬人的俄羅斯軍隊中，有多達16萬名女性官兵。

據《每日星報》27日報導，在雄赳赳而充滿剛武形象的俄國軍隊之中，有一群塗著口紅與指甲油的女兵。她們是由俄國定期舉辦的「偽裝賽」中選拔而出，除精通各種戰術與兵器外，還要通過智力、烹飪與創意競賽。如今，她們將成為普丁的秘密武器，在緊張的烏克蘭邊界發揮作用。

儘管巾幗不讓鬚眉，但軍方仍鼓勵她們勇於展現自己的女性特質。(圖/俄國國防部)

俄國五角大廈甚至每年舉行一次偽裝技能大賽，依據戰技等表現選拔最優秀的女兵。(圖/俄國國防部)

報導指出，在人數多達100多萬人的俄羅斯軍隊中，有多達16萬名女性官兵。儘管巾幗不讓鬚眉，但軍方仍鼓勵她們勇於展現自己的女性特質。俄國五角大廈甚至每年舉行一次偽裝技能大賽，依據戰技等表現選拔最優秀的女兵。

在2021年的選拔賽中，參賽的眾佳麗在臉上畫上偽裝，並參加一系列的戰術、戰技、射擊與體能競賽。(圖/俄國國防部)

從過去的賽事來看，還包括化學攻擊發生，營區警報大響，女兵緊急進行核生化防護措施，抵禦化學與生物武器的進攻。(圖/俄國國防部)

在2021年的選拔賽中，參賽的眾佳麗在臉上畫上偽裝，並參加一系列的戰術、戰技、射擊與體能競賽。甚至，從過去的賽事來看，還包括化學攻擊發生，營區警報大響，女兵緊急進行核生化防護措施，抵禦化學與生物武器的進攻。

女兵翻越障礙物。(圖/俄國國防部)

普丁禁止這些秘密武器直接在前線進行肉搏戰，而是在入侵過程中扮演關鍵支援任務。(圖/俄國國防部)

當然，投擲手榴彈、步槍與手槍分解、各類槍枝射擊，也都是比賽中必備的項目。除了軍事競賽外，還有創意、烹飪與智力競賽等項目。

隨著俄國與烏克蘭緊張日生，女兵們將擔負關鍵支援角色。(圖/俄國國防部)

戰場救護也是女兵必備技能。(圖/俄國國防部)

不過，《每日星報》指出，普丁禁止這些秘密武器直接在前線進行肉搏戰，而是在入侵過程中扮演關鍵支援任務。

除了軍事競賽外，還有創意、烹飪與智力競賽等項目。(圖/俄國國防部)

花木蘭們將成為普丁的秘密武器，在緊張的烏克蘭邊界發揮作用。(圖/俄國國防部)

隨著俄國與烏克蘭的緊張情勢不斷升級，為避免戰火一觸即發，法國總統馬克宏27日將與普丁通話，以避免衝突。先前，普丁要求美方承諾，禁止烏克蘭加入北約，卻遭到華府拒絕。美國國務卿布林肯表示，美方不會在烏克蘭主權權利上讓步。