香港女團Twins「阿Sa」蔡卓妍與「阿嬌」鍾欣潼和容祖兒合體，主持綜藝節目《因為是朋友呀》，在最新一集的節目中阿嬌自爆童年悲慘遭遇，經理人霍汶希（Mani）聽到忍不住落淚且令網友感到心疼。

《因為是朋友呀》在整個節目旅程當中，霍汶希從旁觀察發現阿嬌有些活動並未參與，喜歡獨自一人活動，像地震體驗、大家跳舞及游泳時候，這讓霍汶希相當擔心，在有機會二人坐下傾談時，阿嬌終於吐出內話「覺得旁邊的人會害我。」霍汶希聽聞也感不捨，認為阿嬌原來缺乏安全感全因童年的不快經歷。

阿嬌哽咽的回想起童年不快往事。（圖/因為是朋友呀）

阿嬌回想起童年往事哽咽地說：「我以前是不想表達，就害怕，我覺得旁邊的人會害我，身邊沒有可以保護我的人。我小時候我媽媽把我給不同的家庭照顧，照顧我的那個家庭他一直就敲我的頭，我跟我媽媽說她不相信，就沒有家長相信，最後我就去了我的舅舅家，就是他們我表弟三個，他們洗完澡的水才給我洗。」阿嬌並仍眼眶泛紅說：「我只是很努力的在活著」

阿嬌在自我表達時吐出「我不想再感受(童年)。」（圖/因為是朋友呀）

阿嬌訪談中吐出「我不想再感受，這些話都是第一次說出來。」事實上，阿嬌曾在節目中表示不願多談童年的事情，且直到進入公司後她才找到歸屬感：「我幾乎是沒有童年，我可以說我是進娛樂圈才開始我的生命。」