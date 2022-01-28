桃園市政府公布確診者足跡，其中量販店出現不少足跡，包含家樂福中原店、大潤發平鎮店、家樂福平鎮店等，桃園市新聞處呼籲曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800033355專線通報。

桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供）