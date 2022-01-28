過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為聯合陸軍第六軍團33化學兵群消毒畫面。（資料照/鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府公布確診者足跡，其中量販店出現不少足跡，包含家樂福中原店、大潤發平鎮店、家樂福平鎮店等，桃園市新聞處呼籲曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800033355專線通報。 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供） 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供） 疑火警逃生不及 桃園獨居老翁送醫不治 桃園再傳學生確診！群倫補習班35名師生遭匡列 #新冠肺炎 #台灣 #家樂福 #大潤發 #過年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學生二採轉陽確診！桃園八德長頸鹿安親班停課14天 12:182022/01/27 生活 桃園錢都群聚集中這天！阿嬤吃鍋染疫 再傳加貝爾幼兒園 09:502022/01/27 生活 全台陷蛋蛋危機！桃園雞蛋產量提升416萬顆仍供不應求 18:022022/01/26 生活 桃園又爆工廠中鏢 1越南移工確診 急匡645人 15:542022/01/27 生活 買不到蛋？全聯、家樂福：供應充足 04:102022/01/27 財經要聞 桃園半天暴增51處足跡 富邦銀、郵局、網美咖啡店都入列 15:132022/01/27 生活 本土疫情延燒 餐廳內用 中央不禁、地方從嚴 04:102022/01/27 財經要聞 本土＋21 桃園增13例最多 加貝爾幼兒園再添8人染疫 13:522022/01/27 生活 潤泰全董座易人 徐盛育接任 04:102022/01/27 證券．權證 全台最團結的地方在這裡！秒懂10大超級中壢人特徵 09:412022/01/27 娛樂 桃園新增29處確診足跡 好市多、World Gym、3全聯上榜 12:262022/01/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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