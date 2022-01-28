大陸央視網新聞聯播28日報導，春節將屆，中國國家主席習近平26日至27日在山西省委書記林武、省長藍佛安陪同下，到臨汾、晉中等地，深入農村、文物保護單位、企業等考察調研，給基層幹部群眾送去黨中央的關心和慰問。習近平不忘強調，當前，全球疫情仍在擴散，各級要始終繃緊疫情防控這根弦，堅持以預防為主，持續抓緊抓實抓細外防輸入、內防反彈工作，提高防控的科學性、精準性。群眾就醫、供應、通行等方面也要全面跟上，保障好人民生命安全和基本生活需要。

26日下午，習近平冒雪到臨汾市考察調研。去年10月，山西出現有氣象記錄以來最強秋汛，全省11市受災。霍州市師莊鄉馮南垣村是臨汾市農房受損較為嚴重的村莊之一，習近平專程到這裡看望慰問受災群眾。他聽取了山西災後恢復重建、秋冬補種、確保群眾安全溫暖過冬、加強防災減災和應急體系建設等情況彙報，隨後來到受災村民師紅兵家中看望。

師紅兵家4間窯洞去年因強降雨全部倒塌，在政府補助和各方援助下重建了2間裝配式住房，目前全家已經入住。習近平仔細察看院落、住房。看到師紅兵一家正在做年饃，習近平加入進來，捏了一個棗花，並為麵團點上紅棗。歡聲笑語中，一個個年饃製作出來，格外喜慶。

習近平指出，他一直牽掛著災區群眾，今天到山西第一站就來到這裡，是要實地看一看災後恢復重建情況。看到村容村貌乾淨整潔，生產生活秩序得到恢復，重建修繕的房屋安全暖和，家家都在忙年，年貨備得也很齊全，莊稼地裡孕育著生機，感到很欣慰。

隨後，習近平乘車來到汾西縣僧念鎮段村，在村民蔡文明家中，習近平一一察看廚房、臥室和羊圈，詳細詢問家庭收入多少、生活怎麼樣。聽說一家人2016年底脫貧後，如今靠養羊、外出務工日子越過越紅火，習近平十分高興。

習近平27日在晉中市考察調研。上午到平遙古城，自迎薰門步行入城，登上城牆俯瞰全貌，隨後到平遙縣署，聽取古城歷史沿革、建築布局、文化遺產保護傳承等彙報。習近平指出，歷史文化遺產承載著中華民族的基因和血脈，不僅屬於我們這一代人，也屬於子孫萬代。要敬畏歷史、敬畏文化、敬畏生態，全面保護好歷史文化遺產，統籌好旅遊發展、特色經營、古城保護，築牢文物安全底線，守護好前人留給我們的寶貴財富。

古城南大街年味濃郁。習近平沿街巷察看古城風貌，走進平遙牛肉店、推光漆器店、東湖老醋坊，瞭解當地文化遺產保護利用和開展特色經營情況，並購買了平遙牛肉、餃子醋等年貨，還參與了陳醋發酵打耙。

習近平十分關心冬季供電供熱保障工作。27日下午，他到山西瑞光熱電有限責任公司考察調研。