28日東北季風及南方雲系北移影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏地區位於下風處，有污染物累積情形。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，零星地區達紅色警示等級。

依監測資料顯示，28日受東北季風影響及南方雲系北移影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏地區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，午後有局部短暫陣雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質將好轉；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，中午前零星地區短時間可能達紅色警示等級。

未來一週，28日鋒面接近及南方雲系北移，下風處地區仍易有污染物累積；29至31日大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處稍易有污染物累積；2月1日至2日大陸冷氣團稍減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，稍易有污染物累積。