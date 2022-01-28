松山某補習班5人群聚，老師傳1幼生、3國小生，1高中教職員修電腦也中招。圖為化學兵在路上消毒的畫面。（本報系資料照）

北市房仲一家3口群聚擴大，松山區一名幼兒園老師（18590）確診後，匡列補習班學生，現傳出有補習班學生確診，2人來自松山區國小、1人來自信義區國小，另有1名幼兒園學生確診，市府今將派採檢車進駐敦化國小擴大採檢，另該幼兒園高中部一名教職員前往幼兒園協助維護電腦而染疫，北市府表示，若有最新訊息，下午記者會將有完整說明。

據了解，其中有敦化國小學生確診，市府鼓勵學生前往敦化國小擴大採檢。敦化國小校校方表示，確實有校內學生在點點幼兒園上課，也已通知相關接觸者30名左右小朋友採檢，有借場地給衛生局提供採檢，另有其他學被通知前來採檢，皆一併擴大採檢。

松山區某幼兒園教師確診個案（18590）與新北案18397同樣在1月21日至松山區南川麵館用餐而染疫，新北案18397則是房仲男（案18375）吃飯染疫，衛生局針對幼兒園教師匡列相關接觸者居家隔離147人。

北市衛生局證實，的確有匡列者居家隔離者確診，指揮中心宣布後，就會對外說明細節。

針對補習班是否有群聚感染，北市發言人陳智菡表示防疫會議正在進行，若有最新訊息，下午記者會將有完整說明，期盼外界不要獵巫，造成確診者身心負擔和自責情緒，許多人都是在不知情的狀況下染疫也「沒有人願意被感染再成為傳播者。」

近期疫情升溫，北市積極疫調擴大匡列，卻也遇到不少反彈，許多人上網爆料批評匡列範圍太大太嚴。陳智菡表示，的確是因為近期多條感染鏈齊發，柯文哲市長認為必須擴大匡列以免錯放，也的確因此找出更多感染者，希望北市匡列速度跑得比病毒快，積極處理讓市民過好年。