法務部

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，林秉樞在去年收押禁見期間，透過黃姓律師對外發表286字「道歉聲明」，被外界質疑「隔空串證」，法務部責由台灣高檢署督導新北地檢署主動徹查黃是否違背《律師倫理規範》，台灣高檢署28日表示，新北檢去年已依法將黃移付律師懲戒委員會懲戒。

檢方去年12月1日拘提林秉樞到案，並聲請羈押獲准，但人在看守所的林男，卻於12月9日首次透過律師發表286字道歉聲明，指出「對社會、家人、高委員鄭重道歉，可以的話願意跪地道歉」，也提及「我的人生已經毀滅，就算多年後有機會重獲自由，也應該很難再立足於社會」，並說「希望司法給該有的懲罰，會賠償該賠償的金錢」，最後強調「外界很多消息是不實的」、「沒想到會影響公投的討論，甚至是1月立委補選，請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在廢人身上。」

但林的「道歉聲明」，引發各界議論，不但高嘉瑜律師李永裕回應說，聲明內容加深對高嘉瑜的傷害，「聲明全部避重就輕」，各界也質疑，為何羈押禁見被告可對外發聲明？

對此，法務部表示，有關林秉樞禁見在押期間委任律師對外發表林的聲明，有無違背《律師倫理規範》等情事，已責由台灣高等檢察署依據《律師法》相關規定，主動查明是否構成移付律師懲戒委員會事由，並依法移付處理，以維護司法公正與律師尊嚴，並要求台高檢署務求於最短時間內查明原委並究明責任。

台灣高檢署去年曾指派檢察官，督導新北檢調查林的律師是否違反《律師倫理規範》、《律師法》，調查認為律師已違反相關規定，已依法移付懲戒。

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