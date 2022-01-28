警方攻堅時，傳真機仍不停收簽單。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

5人訊後被移送。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名29歲的吳姓嫌犯2年前經營簽賭站，從中牟利後決定擴大版圖，改晉升成上游組頭準備在過年前大撈一筆，透過Line接收簽單，避免人和人的連結，以為能過躲避查緝，但仍被警方一舉破獲藏身在三民區大樓中的賭博機房，清查下注金額竟高達2億6千萬元，初步估計獲利超過1千萬元。

29歲的吳姓嫌犯從2020年就開始在三民區經營簽賭站，獲利後食髓知味，想撈更多錢，就晉升成中上游組頭，不過為了躲避查緝，他以網路通訊軟體Line方式收取下游組頭牌支傳來的簽單，再由許、黃、王及顏姓共犯負責記帳回傳，在過年前夕又想狠撈一筆，豪氣開民眾簽賭下注今彩539、六合彩、大樂透，因應過年更是下注賭金無上限，殊不知早已遭警方鎖定。

經長時間埋伏、蒐證後，25日晚間高雄市刑大員警持搜索票到藏身在三民區大樓內簽賭機房，將該賭博集團5名成員一網打盡，進入簽賭機房時，線上傳真機還持續運作中，現場查扣6部簽賭電腦主機、9具工作手機、1台點鈔機、2台傳真機、帳冊及簽單1批等物證，清查近半年下注金額竟高達新臺幣2億6千萬元。

據警方了解，該簽賭站約有20多組的下游組頭，賭客數量難以計算，初步估計獲利逾1千萬元，詢後依涉嫌賭博罪移請臺灣高雄地方檢察署偵辦，最後因坦承犯行5人交保。

高雄市刑大表示，經統計去年高雄市街暴妨害秩序案件共152件，較109年的278件，減少了126件；再比較去年與前年之全般刑案、暴力、竊盜犯罪、槍擊案件等治安數據，破獲率較109年提高1.3％；暴力犯罪去年發生50件，較前年減少26件，減少近35％，所有發生案件均全數偵破；竊盜犯罪較前年減少328件，破獲率提高0.3％；槍擊案件110年發生6件，與前年相較減少7件，減少5成，發生數在六都第2低，且所有槍擊案均全數偵破。