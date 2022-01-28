後疫情時代，自助繳費服務已成為經營者與消費者的新常態，中華電(2412)攜手博辰科技於國內地政事務所地籍謄本自動櫃員機、醫院自助批價繳費機、停車場自助繳費機(APS)等場域，建置多元支付自助繳費設備(KIOSK)。提供24小時自動化人機介面服務，以縮短繳費排隊人潮，提升不同場域經營者收費作業效率，降低臨櫃人員作業壓力與人力成本。透過無現金多元支付服務，讓消費者快速完成資料申請，提供更便捷的智慧化服務。

中華電多元支付平台與博辰科技合作，是自助繳費智能系統的應用展現。目前合作場域包含雙北地政事務所、醫院自助批價繳費機、停車場自助繳費機(APS)等場域，以北市地籍謄本申請服務為例，導入「地籍謄本自動櫃員機」後，民眾僅需約2分鐘即可完成繳費。外加民眾可透過多元支付方式，自由選擇VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡等實體信用卡，或悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，也可利用Hami Pay、Hami Point、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、一卡通Money、Pi拍錢包、悠遊付等數位支付方式快速付款，讓民眾免去現金繳費的不便，同時也大幅降低場域現金維運成本。

隨著數位經濟發展，多元支付已成為全球發展趨勢，中華電信與博辰科技未來也將多元支付自助繳費設備應用觸角延伸至更多場域，如交通運輸車站、公部門機關)、博物館、美術館、觀光工廠、展覽/會議中心、醫療診所、餐飲零售、購物中心及影城、商務及防疫旅館等，提供消費者更快速、便捷的智慧化付款體驗。