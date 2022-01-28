星展銀行（台灣）總經理林鑫川今天記者會上表示，星展集團新加坡總部此次在台灣注資22億元新幣（約台幣450億元），其中要支付花旗約198億元，其餘的資金將作為放款等資本需求。此次星展銀能在眾多競爭的同業中勝出，可歸納3因素：1.價格合理。2.雙方文化上的共識都屬外商銀行。3.星展高層主管和員工有不少來自花旗，了解花旗文化。在上述因素下，使這次的併購圓滿順暢。

林鑫川表示，此次星展併花旗消金總總綜合出資為新幣22億元，約台幣450億元，其中的198億元為溢價，其餘則是要增資，以支持新的風險加權資產需求。此次的總併購資金是低於外傳的600億元。花旗3500名員工將全數留任。

林鑫川表示，未來星展銀將以新平台繼續擴大台灣財管業務，消金貸款在台灣有很好的發展空間，此外，此次接手低成本的花旗存款也有助於協助星展銀企金業務發展。

對於原花旗銀客戶的消費者權益，林鑫川表示，消費者權益完全不受影響，例如先前和威秀及誠品等合作夥伴都會繼續商談。