前新北市八里垃圾掩埋場場長鄭傑文，為讓電腦業者取得標案，將近20萬元的標案拆成2件不到10萬元的小標，規避「政府採購法」公開招標規定，一審依圖利罪將他判刑5年4月，二審考量不法利益屬輕微，減刑後輕判3年。可上訴。

檢方起訴指控，八里垃圾掩埋場2014年間節能標案，要採購新型電腦設備監測廠區用電量，標案總金額近20萬元，超過《政府採購法》規定的10萬元限制，必須公開招標。鄭傑文的妻子與吳重九在同一所高中任教，2人因此相識，鄭為讓吳得標，將標案拆分成軟、硬體2件，每件都是9萬多元，剛好規避法規。

吳重九（判刑2年2月）取得標案後，鄭傑文為讓吳盡快請款，指示吳承鴻在工程還沒驗收前，就先在驗收單上簽名蓋章。由於此標案在拆單時，會計人員就提出質疑，有內部人員得知此事，認為鄭圖利特定廠商，向檢廉檢舉，全案因此曝光。

台灣高等法院二審考量鄭傑文一時失慮，採以非法方式，而最終吳重九獲得利益亦屬輕微，惡性尚非重大，尚有可資憫恕之處，認科以最低度刑仍嫌過重，依法減輕其刑。

高院考量，鄭傑文就本件採購案之終極目的，為促進八里場電力能源管理，節約用電能源，立意良善，惟採以非法方式，且迄今仍飾詞狡辯，態度不佳，依公務員對主管事務圖利罪，判處有期徒刑3年，禠奪公權2年。可上訴。