新華社報導，中國國務院新聞辦公室28日發布《2021中國的航太》白皮書，介紹2016年以來中國航太活動主要進展、未來5年主要任務，進一步增進國際社會對中國航太事業的瞭解。白皮書約1萬2500字，除前言、結束語外共包括6個部分，分別是開啟全面建設航太強國新征程、發展太空技術與系統、培育壯大太空應用產業、開展太空科學探索與研究、推進航太治理現代化、構建航太國際合作新格局。

白皮書說，中國始終把發展航太事業作為國家整體發展戰略的重要組成部分，始終堅持為和平目的探索和利用外太空。

白皮書指出，2016年以來，中國航太進入創新發展「快車道」，太空基礎設施建設穩步推進，北斗全球衛星導航系統建成開通，高解析度對地觀測系統基本建成，衛星通信廣播服務能力穩步增強，探月工程「三步走」圓滿收官，中國太空站建設全面開啟，「天問一號」實現從地月系到行星際探測的跨越，取得了舉世矚目的輝煌成就。

白皮書說，未來5年，中國航太將立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，按照高品質發展要求，推動空間科學、空間技術、空間應用全面發展，開啟全面建設航太強國新征程，為服務國家發展大局、在外空領域推動構建人類命運共同體、促進人類文明進步作出更大貢獻。