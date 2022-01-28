龍山國小以攀爬網、攀爬架、攀爬岩及溜滑梯建構主體，輔以海浪紋飾攀爬牆，學生玩得不亦樂乎。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府為符合中央「兒童遊戲場設施安全管理規範」，2020年起獲教育部核定補助201所國中小學及幼兒園新建兒童遊戲場，含23校市府自籌經費，共投入2.04億元，預計今年底全數完成，讓校校均有1座安全好玩、有創意的兒童遊戲場。

教育局指出，因應衛生福利部於2017年1月25日修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求校園兒童遊戲場應符合CNS國家標準及相關規範，台南市從2019年全面盤點各國小及幼兒園兒童遊戲場。

台南市長黃偉哲表示，學校兒童遊戲場已於去年全數完成規畫設計，正陸續完工中，完工後的兒童遊戲場不僅符合國家標準，也富有趣味性、挑戰性。

教育局指出，龍山國小位於臨海七股地區，在地有潟湖等自然景觀，學校以「船」出航為主題，同樣以攀爬網、攀爬架、攀爬岩及溜滑梯建構主體，輔以海浪紋飾攀爬牆，營造船隻在海上乘風破浪之意向。進學國小兒童遊戲場遊具多元豐富，除常見單人鞦韆、鳥巢鞦韆、土丘溜滑梯及攀爬組件外，學校也打造大型蝴蝶攀爬架，切合自然生態教育的本位課程。

大灣國小位於昔日鯽魚潭，為古代大灣海峽消退後之殘餘，該校以「古船」造型回應舊有地理環境，讓孩子在遊戲的同時，對在地歷史淵源有進一步認識。

教育局長鄭新輝表示，校園遊戲場以「寓教於樂」之原則，設計具有創意、多元性及結合當地文化之遊戲設施，並融入課程及教學。教育局將持續督促學校改善進度，使孩子玩得安全又有意義，家長同時也放心。