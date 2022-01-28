占地寬廣的中央公園超人氣，也是西屯區熱門景點。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中交流道改道分流示意圖。（警方提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區內有台中國家歌劇院吸引人潮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

七期商圈在農曆春節將湧入更多走春人潮，台中市警察局第六分局將在重要路口規畫警力加強交通疏導。（盧金足攝）

農曆春節即將到來，這次的春節連假共有9天，返鄉團聚、出外旅遊、購物逛街的人潮勢必大增，熱門時段甚至可能有集中的情形，台中市警察局第六分局將在重要路口規畫警力加強交通疏導外，也整理西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考。

春節民眾年出遊，常會造成市區道路壅塞，尤其西屯區為台中市商業、觀光活動之核心區域，如中央公園、逢甲夜市、台中國家歌劇院、百貨公司等地點，周邊城市包含彰化縣及南投縣的民眾，都可能開車至台中市，進而使行駛道路的車輛暴增。

台灣大道是台中市與高速公路連接的重要道路，警方依據往年經驗，易因驟增的車流行駛高速公路，在高速公路容車空間飽和時，回堵至平面道路，為了能縮短您的行車時間，警六分局除了依往年交通狀況，加強重要節日安全維護工作期間，在重要路口規畫警力加強交通疏導。

警六分局整理西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考：

一、 台中交流道：北上匝道車多時，可沿台灣大道行駛往郊區方向，經安和路口迴轉上高速公路。

二、 大雅交流道：（一）北上匝道車多時，可沿中清路行駛往大雅方向，循大雅端右轉上高速公路；（二）大雅交流道西屯端北上匝道，於假日上午10-12時、下午2-5時開放路肩雙車道通行，請民眾多加利用。

三、 前往新光三越、大遠百購物民眾：（一）台中交流道下高速公路後，可右轉環中路前往，以避免台灣大道車多；（二）如百貨公司停車位不足，可前往周邊鄰近停車場停放，以節省您的等候時間。

中市警六分局提醒用路人，遇到車多壅塞時，要耐心駕車，保持安全距離，不要爭道、搶快，同時要禮讓行人，切勿有疲勞駕駛、酒駕等違規行為，快樂出遊，平安返家。