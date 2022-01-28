港股上市的大陸地產商合生創展27日晚間公布，會計師事務所PwC（香港稱羅兵咸永道，台灣稱資誠）辭任審計師，27日起生效。受此消息影響，合生創展股價28日早盤一度暴跌31％，截至28日上午10時50分，合生創展股價下跌19.2％至13.2港元。

香港經濟日報報導，合生創展公告顯示，PwC在開展2021財政年度審計的過程中，尚未就部分事項取得所需資料，因此暫時無法計畫並完成必要的審計程序而辭任審計師。合生創展未公布接任的會計師事務所，意味著其審計師暫時空缺。

PwC在審計2021年財報時就以下事項進行討論並要求合生創展高層提供進一步的資料，包括合生創展若干股權投資及物業項目的會計處理及投資物業的估值，以及這些重大事項對合生創展的財務報表與相關披露的整體影響。公告指出，目前為止PwC尚未取得所需資料，因此暫時無法計畫並完成必要的審計程序。