國內期貨市場農曆春節期間不開盤，為避免期間國際情勢與市場有劇烈變化，期交所已拉高長假期間的期貨保證金，幅度約10％，金管會28日提醒投資人，若有權益數低於保證金要求者，必須在2月7日台灣市場開紅盤日中午12點前，補足保證金。

期貨市場從1月27日到2月6日因農曆春節因素休市，一共11日，為因應國際金融市場在台灣期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所在春節休市期間調整保證金，包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，調整方式以1月25日的保證金為基礎，調高約10％。

以台股期貨（TX）為例，每口原始保證金原為18.4萬元，1月26日一般交易時段收盤後調高至20.3萬元，若投資人帳戶有不足20.3萬元者，28日的最後上班日，各期貨商及業務員都會再次通知客戶，在長假期間亦或在2月7日中午前完成補繳保證金。

金管會表示，每年農曆春節期間都會拉高國內期貨保證金，以避免開盤日的交易風險，近年幅度都是10％，今年調高保證金的實施期間從1月26日，即春節前最後交易日的一般交易時段收盤後生效，到2月7日開盤中午前要完成補繳。

期交所在2月7日開紅盤日會視市場狀況，再行公告2月8日一般交易時段結束後各契約的保證金適用金額，以達強化期貨市場風險承受度，維護市場安全之效果。

金管會提醒期貨交易人注意保證金適用金額調整，須隨時關切自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化；也要求期貨商對期貨交易人加強注意，並落實風險控管。