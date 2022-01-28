女星解婕翎出道多年，以甜美臉蛋與火辣身材，加上親切又幽默大方的主持風格，深受粉絲們喜愛，因此有了「工商雪乳」的封號，另外她還積極經營IG與YouTube頻道，嘗試各種趣味挑戰，而使人氣不斷上升。而一向好脾氣的她，27日深夜卻突然在臉書上PO文怒罵，引起網友熱烈討論。

解婕翎在昨日深夜突然在臉書粉絲團PO文，表示「謝謝大家，文章被刪除了。2022（年）世界沒辦法善良一點，大概都是網路害的。好笑嗎？貼這種圖，然後故意名字少個字，讓大家覺得是我。都2022了，會被笑的！借大家一分鐘，有空幫檢舉」，立刻引起粉絲關心，而她也在留言處解釋「大概就是有個女生長得很像我，然後做一些不雅的動作，有馬賽克。然後此帳號就在照片底下 #我的名字，一堆關注就在底下留言『真假』、『 卡位』，夠無聊吧」。

原來身材火辣的解婕翎，近日遭一名與她相像的女子惡意盜用身分，並在網路上貼出各種不雅的照片及影片，甚至直接標記解婕翎，讓不少人誤以為真的是她，她只好轉發該女子的貼文連結向大眾解釋，避免上當受騙，沒多久後貼文也遭到刪除。

網友們看到後紛紛留言「壞人會得逞是因為好人的袖手旁觀，檢舉剛好而已」、「新年不能讓工商雪乳森氣氣，新年快樂啦」、「火力夠猛，貼文已逝去」、「重點是還Tag你，不管是圖有沒有寫你，就已經有故意引導他人錯誤認知的意圖」、「人紅是非多，壞年冬厚瘋人」、「我是不是錯過了什麼」、「這樣直接分享好嗎？哈」。