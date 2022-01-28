婆媳間最好的橋梁就是「丈夫／兒子」，每當有爭執最為難的就是夾在中間的第三者，而泰國暖武里府有一名男子在某天赤腳跑到警局，突然自首有在吸食大麻，請求警察把他關起來，像這樣的民眾非常少見，也讓警員們不禁好奇背後原因為何，沒想到竟與婆媳有關係，嚴重的婆媳問題讓該名男子壓力大到無從解決寧願去坐牢。

「一邊是老婆，一邊是母親，我不知道該站在誰那邊」（圖／示意圖／達志影像）

據當地媒體報導，一名３５歲的男刺青師沃拉波(Worapoj)，於24日晚間跑到警局，身上只穿著短褲，甚至連鞋都不穿，慌張的自爆自己有吸食大麻，請警員趕快把他關起來，員警發現該名男子情緒相當激動，並花了許多時間平復男子的心情，同時安排至警署偵訊室做調查。

沃拉波表示，當天他去朋友經營的刺青店工作，由於回家時間晚了，一到家妻子便向他發火，結果媽媽聽到媳婦在罵兒子不開心，也與媳婦吵了起來，「一邊是老婆，一邊是母親，我不知道該站在誰那邊」，壓力太大決定乾脆把自己關起來，隨後警方向沃拉波解釋，吸食大麻雖然犯法但沒有嚴重到一定要坐牢，若檢驗後體驗有毒品反應，會先送去勒戒所接受治療。

婆媳之道沒有捷徑。（示意圖/Shutterstock提供）

婆媳相處之道沒有捷徑，唯有透過不斷的磨合，或各退一步才能讓家庭維持在和樂又輕鬆的環境下，否則像上述狀況，就算吵贏了，卻將自己心愛的人逼瘋了，那也是得不償失。

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