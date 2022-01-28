閉園整建中的壽山動物園預計今年4月部分開放，9月全面開園，高雄巿副巿長林欽榮28日再度前往視察，工程單位簡報現在進度已達40％，略微超前。林欽榮除了為明星動物紅毛猩猩加菜，也感謝3大國營事業通過贊助。

高雄巿副巿長林欽榮（中）28日視察閉園整修的壽山動物園。（曹明正攝）

林欽榮說，距離50天前來動物園視察，目前A、B、C標的總進度已達40％，超前約2％。其中144根的天空柱子已經立柱完成，因此他非常有把握的跟大家宣布，壽山動物園預計4月時南半邊可以開放，並在9月全面完工。

他提到600多公尺的立體空橋，寬度都達到2.35至2.4米，而且依樹而設計，所有的樹木都保留下來，並有4座電梯，屆時可以在12.89公頃的壽山動物園用不同的角度，高高低低鳥瞰，跟動物對話，這大概是全台灣唯一。

林欽榮表示，壽山動物園「新動物園運動」目前進度都是超前的，非常感謝來自於3個國營事業通過贊助，除了心存感激，所有的程序也都是光明磊落，當然有國營事業也有私人部門的支持，會很節約的運用經費來進行工程。