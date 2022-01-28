阿妹將於4月攻蛋。（EMI提供）

張惠妹（阿妹）的「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」將於4月在小巨蛋登場，特別的是，天后此次開唱將邀請妹迷們擔任表演嘉賓、一起寫下精彩紀錄！主辦單位準備好專業歌手演唱會的規格待遇，提供跟aMEI相同的演出配備，並在小巨蛋後台準備獨立休息室和專屬妝髮人員，用正式出場的方式，和「妹神」一起站在小巨蛋舞台上合唱經典對唱歌曲。

宣布全新巡演即將啟動後，阿妹和團隊開過很多次會議，對於要邀請誰擔任嘉賓始終卡關，回憶阿妹過去開唱時，歌迷們在台下跟著大聲唱和的畫面躍然眼前，想到一定沒有人想過，有一天夢想可以成真，跟「妹神」本人一同登上小巨蛋的舞台對唱，於是嘉賓徵選的活動因此誕生，今起至2月28日止，演唱任一指定歌曲，錄製影片上傳至YouTube，入選者將安排進行試唱複選，最後每場選出三位，演出當天在小巨蛋舞台上決選，勝出者當晚將與阿妹同台演出，另外兩位參賽者也別難過，將會安排在VIP貴賓席上觀賞演唱會。

阿妹的演唱會內容目前已完成95％，而整場的編曲也已經定案，至於大家心心念念的「烏托邦」巡演DVD，後期剪接在去年12月底如期完成，但發行日期還遲遲未定，工作人員被歌迷們聲聲催得有點無奈，因為凡事求好心切的最高指導原則「妹神」太嚴格，同時要做新的演唱會還要檢視舊的，阿妹對於DVD不斷地做最後確認，好事多磨就請歌迷再等等。