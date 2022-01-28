警友會第六辦事處體恤員警辛勞，特別準備春節紅包及禮品慰問台中市警察局第六分局，讓員警提前感受年節氣氛。（民眾提供／盧金足台中傳真）

農曆春節前夕，民眾準備返鄉歡慶團圓時，台中市政府警察局第六分局警察團隊堅守崗位，讓民眾可以安心過個好年。警友會第六辦事處主任馬倉國體恤員警辛勞，特別準備春節紅包及禮品前來慰問，讓員警提前感受年節氣氛。

警友會第六辦事處主任馬倉國感謝員警執勤辛勞，犧牲陪伴家人過節的時間守護地方安全，第六分局所轄西屯區有百貨公司、逢甲夜市等場所，更有「台中之肺」的中央公園吸引大批人潮，警方妥善交通疏導規畫，讓遊客能玩得開心。

警方日前也逮獲涉及全台多所校園的慣竊，讓市民、學生得以安心，警方的努力非常值得肯定，因此利用春節前夕來慰勉員警，祝福大家新春佳節愉快、執勤平安。

台中市警察局第六分局分局長長蔡元戎感謝馬倉國及警友會成員對於警方的支持與肯定，構成最強大的後盾，讓員警可以全心拚治安。

今年加強重要節日安全維護工作期間，警方將全力維護治安以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，推動各項治、交安維護工作，讓民眾安心過個好年。