潤泰新(9945)2021年營收創歷史新高，2022年建案入帳來源金額將上看百億元，子公司潤弘(2597)在手案量仍居高，對潤泰新貢獻也不少，法人樂觀看待，今年全年度營收可望有機會挑戰再創高，在獲利方面，雖然南山人壽獲利貢獻動能將變緩，但整體獲利仍將會繳出不錯的成績單。

2022年入帳個案方面，潤泰新今年首季就會入帳1戶「松濤苑」，還有「潤泰敦峰」將入帳，首季營收樂觀以待，第2季將有100%完銷總銷合計50億元的「潤泰鼎峰」、「潤泰文樺」將陸續交屋，第2、3季營收仍將持續走高。

潤泰新轉投資40％的潤弘，雖然全台面臨缺工問題，但受惠在手案量維持高檔水準，法人預期，每個月可望貢獻潤泰新營收約16億元左右，以全年度的解度來看，營收貢獻有機會接近200億元的高檔水準。

2021年南山人壽獲利表現出色，也對潤泰新營運貢獻良多，2022年南山人壽獲利有可能會轉緩，但對潤泰新的獲利仍將有所支撐。