海運業獲利大爆發，繼長榮發出40個月超狂年終後，陽明昨（27日）發布績效獎金通知單（年終），多數員工可領13個月年終，而萬海同樣今天揭曉，發出最高達18個月年終，但據傳整體平均大約10個月，最低甚至只有2個月，萬海年終獎金高低落差很大，跟同業長榮和陽明接近齊頭式年終很不一樣，令員工心裡五味雜陳。

陽明海運去年大豐收，董事會確定年終獎金再加碼，從原本的8個月調高到12個月，陽明雖非國營事業，但仍是泛官股事業，年終獎金無法與長榮相比，但盡量符合員工預期。

ETtoday報導，陽明絕大多數員工都領到12個月獎金，加上1個月春節獎金，共領13個月月薪，以基層員工月薪4萬元估算，至少可領52萬元年終，副總經理級約有325萬元。

據陽明資深員工透露，今年能拿13個月是有史以來最高的一次，且6、7月的員工酬勞（員工分紅）估還有16個月以上，中秋、端午也有獎金，累計超過30個月，雖然無法跟長榮40個月相比，但也相當滿意，可以開心過好年。

至於萬海航運年終今天也揭曉，由於薪資及年終獎金均採秘薪制，並依員工績效發放，據了解，年終最高達18個月但只有少數幾人，另有人領11至13個月，也有員工拿6個月，最慘只有2個月，平均落在10個月左右，年終高低落差相當大，儘管比不上同業的長榮和陽明，但仍遠優於一般企業。