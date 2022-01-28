大陸澎湃新聞報導，浙江省衛生健康委28日通報，27日8時-24時，杭州市新增本土確診病例14例，均為輕型。累計1月26日0時-27日24時，杭州市報告本土確診病例共22例。據通報，杭州本輪首例新冠肺炎病例26日凌晨確診，病例甘姓男子是慧而特餐飲設備有限公司員工，19日曾參加公司年會，病毒毒株經確認為Omicron。初步認為，這起疫情跟境外進口物料存在密切聯繫。

浙江省衛健委副主任夏時暢說：「慧而特公司共297名員工，其中240名員工都在杭州12個縣市區內，另外有57名員工返鄉過年，在兄弟省市。留在杭州市的員工主要集中在濱江區。」他稱，該公司19日開年終總結會後就放假了，一些員工返鄉過節，所以有3例已經溢出到省外。

夏時暢表示，杭州市本輪疫情是由慧而特（中國）餐飲設備有限公司引起，這個企業共有297名員工，這次發現的病例大部分是該企業員工。另外有個別是附近社區居民，這個社區有商業房、餐飲店等，企業員工也會去購物、就餐，所以跟社區居民有一些關聯。另外，企業附近的隔壁社區裡舉行過婚宴，婚宴當中也發現了病例。

「杭州本輪疫情現有的病例，傳播鏈是清楚的，就是以慧而特公司員工為主，以及他們的關聯人員有關。包括租住一個房間的、隔壁社區一起用餐吃飯的、一起參加婚宴（婚宴上已發現4名陽性感染者）等等。雖然已經有了社區傳播，但他們之間的傳播鏈非常清晰，屬於同一個傳播鏈。」夏時暢介紹。

澎湃新聞報導，據「杭州發布」26日通報：甘某自訴21日下午出現流涕打噴嚏症狀，22日出現咽痛症狀，23日症狀未見明顯緩解，24日出現頭暈症狀，自測體溫37.6℃，25日22時到醫院核酸檢測後確診。

夏時暢表示，首例病例24日感到有症狀，第二天去醫院主動就診初篩陽性，「我們推斷他可能感染的時間是在19日，這樣來看，從19日開始到病例診斷已經將近一周時間，在這一周時間可能有三代病例傳播。」

關於杭州本輪疫情是否因「物傳人」造成，夏時暢表示，杭州本輪疫情發生之後，對該公司未使用的進口物料、原料進行檢查，共檢測出4份雙基因陽性，檢測結果是Omicron毒株，與國外去年12月11日上報的毒株同源性非常高，專家研判完全一致，「從物料檢測情況來看，我們初步認為這起疫情跟境外進口物料存在密切聯繫」。