花旗銀行在台消費金融業務確定出售給星展，預計2023年中將完成整起併購案，200萬卡友更關心的是信用卡的點數、福利等權益會不會受到影響，以當年星展承接澳盛銀行消金業務的例子來看，從完成交割到系統移轉、啟用新卡，耗時超過1年，卡友權益短時間內不致受影響。

花旗集團2021年4月宣布退出台灣、澳洲、中國大陸、印度、印尼、韓國等13個地區消費金融業務市場，經過9個月的時間，今(28日)終於確定花落星展集團，並將繼續任用花旗消費金融業務全部約3500名員工。

花旗是國內第6大發卡行，流通卡量超過280萬張，其中，饗樂生活卡更擁有一票死忠粉絲，從花旗宣布退出台灣消金市場後，卡友即開始擔憂觀影優惠不知何時會被取消，而花旗今年初則還推出頂級卡Citi Prestige信用卡的全新優惠，較去年大幅增加了20家餐飲及飯店品牌。

業界人士表示，信用卡優惠大多為銀行與廠商簽署的合約，尤其花旗信用卡提供的紅利積點等訴求終身有效，無論哪家銀行接手，為留住280萬的卡友，應不致變更，且金管會也會緊盯接手銀行，保障卡友權益。例如2009年台新銀行承接慶豐銀行信用卡業務，即保證卡友紅利維持終身有效。

如果從最近一次星展銀行承接澳盛銀行在台消金業務來看，2016年10月交割完成後，一直到2017年12月才完成系統轉接，星展更是到2018年6月才推出調整權益後的「飛行世界卡」，耗時長達14個月，因此還有得等。

至於消費者手上的信用卡以後是不是都會換成星展信用卡，以過去銀行合併的例子來看，全部信用卡不會一次轉換，大多是繼續使用至有效期限屆滿、需換發新卡時才會換成新的信用卡，在換發新卡前不會影響信用卡使用。