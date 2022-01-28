星展集團砸下443億元買下花旗在台消金，星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，他對花旗並不陌生，他這輩子拿的第一張卡也是花旗信用卡，同事也很多是從花旗來的，整併完成之後，星展在台成長加速10年，也將成為台灣最大的外商銀行。

林鑫川表示，星展銀行（台灣）持續成長，而花旗（台灣）銀行消費金融業務獲利佳且極具吸引力，由於台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力，「台灣有錢人很多」，此併購將擴大星展營運規模，協助星展集團掌握來自台灣的契機。

林鑫川表示，疫情爆發前兩年，花旗（台灣）銀行消費金融業務每年平均淨利達新幣2.5億元、股東權益報酬率超過20％。此併購將整合兩個優秀的消費金融業務，讓星展獲得優質的客戶族群、一流的經營管理團隊和高績效員工。

整併完成後，星展銀行（台灣）將擁有在台外銀中最大的信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模及存款規模，星展銀行（台灣）因經濟規模擴大可創造更大營運綜效，此外來自花旗（台灣）銀行消費金融業務強健的低成本存款，也能有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。

林鑫川表示，整併完成後，因為花旗也不可能允許再用他們的商標，分行絕對是會改掛星展招牌，就跟先前寶華、澳盛一樣，至於要不要裁撤ATM，目前還沒有規劃，但認為疫情當下，應該持續朝非現金方向走。至於信用卡會換卡、換成星展的卡，但因為花旗卡用戶都很忠誠，也不太用其他家的卡，相信重疊的比率並不高。

林鑫川表示，相信合併後，雙方能發揮雙方特長、展現綜效，並透過星展的數位領先優勢，為客戶帶來更多優質的消費金融產品與服務，本次併購不僅是星展在台發展的重要里程碑，更再次落實星展深耕台灣市場的承諾，很期待花旗（台灣）銀行消費金融業務的員工加入星展的大家庭。