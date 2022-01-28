近期新變異株Omicron疫情發展，國內本土案例數持續增加，台中市政府運動局與各國民運動中心關注疫情變化，因應農曆春節將至，目前全市營運中的朝馬、北區、南屯國民運動中心；長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心及港區運動公園皆已完成防疫配套規畫，落實中央流行疫情指揮中心最新防疫措施，也呼籲市民配合，建立安心運動場域。

運動局長李昱叡表示，台中市各運動中心為提供市民優質運動環境，持續配合教育部體育署最新修正發布的「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」、「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」落實各項防疫措施，包括量體溫、加強環境清消、員工健康管理及入館全程佩戴口罩（除使用游泳池或其他易使口罩潮濕的相關設施時），因應農曆春節，視疫情狀況評估提高消毒頻率及調增防疫力道。

運動局指出，感謝各運動中心經營團隊加強場館清潔消毒作業，除針對游泳池、健身房、球場等區域及人流較多的公共空間提高消毒頻率，並依體育署防疫指引於課程結束後全面消毒教室、設施及器材等全部使用範圍，各運動中心多處也設置酒精供使用；此外，市府鼓勵場館工作人員，如櫃台、教練、清潔人員等踴躍接種疫苗，提升身體防禦能力。

市府實行各項防疫措施皆以市民健康為優先，讓市民享有優質運動環境，感謝各國民運動中心營運團隊面對疫情衝擊，仍持續配合落實各項防疫作為。