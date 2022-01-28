台北市長選舉將於年底投票，被視為國民黨熱門人選的立委蔣萬安，一舉一動成外界焦點。曾在2018年擔任丁守中台北市長競選發言人的楊植斗表示，看到有人拿溫開水、氣泡水來形容蔣萬安、羅智強，讓他想起丁守中曾在選戰時打出一波「白開水」文宣。楊坦言，支持者不會專程出門為一杯白開水投票，蔣雖民調高但日後恐出現「死亡交叉」，屆時一旦落後，將可能被對手的熱度給蒸發。

楊植斗27日在臉書發表《台北市長選舉，民眾想喝的是哪種水？》一文，指出他看到名嘴羅友志與民眾黨台北市議員擬參選人吳怡萱，分別以溫開水和氣泡水，來形容蔣萬安和羅智強，他覺得這個比喻非常貼切。

楊植斗強調，用水來比喻候選人雖然貼切，但此比喻並非首創，在2018年市長選舉期間，丁守中就曾打出一波名為「白開水」的文宣，自嘲說「我，無趣但不可少」，而2018年的投票結果大家都很清楚。楊直言，選舉沒有秘密，就是 「票多的贏」，政治人物若想勝出，就要召喚支持者出門投票，而誰會大老遠出門，只為喝一杯白開水？

針對今年台北市長選舉，楊植斗分析，蔣萬安的民調高，若能維持到投票日當然是好事，但若在選舉期間，民調出現死亡交叉甚至落後的話，溫開水是否能急起直追？還是就被對手的熱度給蒸發？他更要問一句：「台北市民，只想喝一杯溫開水嗎？」