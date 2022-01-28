韓國辣模辛載恩(又譯申才恩)擁有甜美臉蛋與E罩杯火辣身材，曾拍過知名咖啡品牌，並代言手遊，而這樣的她早已是人妻，但結婚毫不影響她的人氣，申才恩的IG有著破270萬追蹤數，她也沒有因為結婚而尺度變得保守，繼續大方曬性感照，近日更爆出她在某社交APP上，用付費訂閱方式讓粉絲取得她更大尺度的辣照，因此引發議論。

申才恩擁有纖腰、巨乳火辣身材，連台灣網友們都知道她，給了她「真人版娜美」封號，而申才恩早在2019年就結婚成為人妻，但沒因為這個身分而放棄寫真工作，同時更積極經營社群，平常IG上的照片就已非常火辣，引人遐想，不料疑似因為尺度太大遭到檢舉，申才恩原本的IG帳號遭到強制停用，而此事被發現時，同時讓她經營社交APP的消息也曝了光。

申才恩所經營的社交APP，系統本身就是設計付費訂閱制，費用分別是月付韓幣6萬5000元(約台幣1805元)、韓幣12萬1000元(約台幣3370元)、韓幣18萬1500元(約台幣5040元)及韓幣21萬8900元（約台幣6080元），就能看到IG未公開辣照，越貴能看越多，甚至能付費私聊。

而申才恩還有更高等級的收費服務，就是月付韓幣33萬330元(約台幣9175元)，就能看所謂的「讓人思考該不該上傳的爆辣照」，如果付了韓幣110萬元(約台幣3萬元)，可解鎖全尺度辣照外，同時會收到實體簽名照，還能有跟申才恩免費私聊的機會。

韓國網友得知申才恩的「副業」後感到驚訝，畢竟她已經結婚，納悶她老公怎會願意讓她上傳這些照片，「上傳裸照進行商業行為的話不是非法的嗎？」、「之後有孩子的話怎麼辦？」但也有網友提到她的這些性感照，多數是老公掌鏡的，公開這些照片也是夫妻倆心甘情願的，懶理他人的人生。