台灣浩鼎（4174）主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）開發報喜！繼獲秘魯、墨西哥、南非、西班牙後，28日再獲通過波蘭藥品註冊辦公室URPL審查，核准進行第三期人體臨床試驗，預計2023年進行期中分析。

新藥開發加馬力的浩鼎，這一周內，已獲西班牙和波蘭藥物機構核准執行OBI-822的三期臨床。受惠臨床進度報佳音，浩鼎在金牛年的封關（1/26）日中，股價直奔漲停，以118.5元作收。

OBI-822是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。

OBI-822全球三期臨床試驗積極增加醫學中心，除了已有的醫學中心外，已向歐洲藥品管理局（EMA）提出西班牙、德國及波蘭第三期人體臨床試驗申請，也向阿根廷、巴西、南非藥政主管機關提出第三期人體臨床試驗申請，迄今陸續獲得秘魯、墨西哥、南非、西班牙和波蘭核准進行第三期人體臨床試驗。

浩鼎已開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金一百萬美元。根據Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1413億美元，複合年成長率11.6％。