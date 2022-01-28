區塊鏈新創奧丁丁近期積極發展NFT，宣布推出限量《五虎饗開運》雙款NFT福袋－虎海森NFT福袋、金虎米NFT福袋涵蓋多種嚴選生鮮水產、秘境鮮米，加碼再抽熱門住宿與旅程，奧丁丁同時推出《神遊島嶼》NFT，涵蓋光明燈、太歲燈、姻緣燈、財神燈、文昌燈五款NFT，購買即贈指定廟宇實體點燈，滿足海內外民眾祈福需求，期望結合節慶文化促進NFT普及，並將獨特文化推廣海外。

奧丁丁行銷經理林言任表示，這次特別集結食、住、育樂等民生產品於福袋，福袋價值平均逾5500元，現買現賺，選品皆為集團旗下熱銷產品，希望透過嚴選商品及NFT福袋，讓更多民眾實際接觸NFT，民眾透過信用卡即可輕鬆入手NFT。

林言任也指出，不只如此，首購福袋NFT除可兌換實體商品，NFT本身也可收藏或在次級市場轉售，凡蒐集10張福袋NFT卡牌，不限種類，將於第二季《神遊島嶼》台灣神祇NFT登場時，搶先獲得隨機空投，完整體驗NFT不同玩法。

致力推廣NFT普及，奧丁丁繼推出一美元發行個人專屬NFT方案，看好春節商機，今推出《五虎饗開運》兩款NFT福袋－虎海森NFT福袋、金虎米NFT福袋，以ERC-721結合盲盒形式發行，各限量500組，即日至2/15限定販售。

此外，看好華人農曆春節參拜祈福文化，奧丁丁同步推出《神遊島嶼》系列NFT，首波「新春祈安盛會」涵蓋光明燈、太歲燈、姻緣燈、財神燈、文昌燈五款NFT，每款燈種各3000份，透過ERC-1155形式發行。民眾於期間購買，除虎年專屬NFT設計插畫，另贈實體點燈，民眾可於系統內任選指定廟宇，同時享有「線上線下」雙重保庇。

奧丁丁商務長王剛和則指出，奧丁丁致力推廣NFT普及，從一美元個人NFT發行方案，到因應春節所規劃推出的NFT福袋及光明燈NFT等，都是以NFT結合民眾生活日常，透過虛實整合，在嘗試NFT各種可能性之餘，期望讓更多民眾認識NFT。