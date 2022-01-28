產發局副局長王三中代替市府接下民間團體的陳情書。（黃婉婷攝）

台北市長柯文哲聲稱善待動物才是進步國家，卻有動保團體出面指控，北市動物保護處委託民間稽查動物營業場所時，要求在幾分鐘內結束，灌輸店家都是乖寶寶、簡單稽查即可，甚至簽不平等條約，付給稽查隊低於140元最低薪資的派案費，要求做責任制工作。動保處回應，委託程序一切合法，未來會針對民團提出的意見進行檢討。

作為北市府辦理動保案件稽查的民間團體之一，中華亞洲環境生態護育交流協會創始隊員左湘敏今率隊至府前大門陳情，眾人高舉「抗議動保處、壓榨稽查隊」布條，怒控動保處漠視民間分攤政府機關工作量的努力，讓受委託的動保稽查隊飽受委屈，期將陳情書送到。

左湘敏怒控，動保處利用簽約單位對動保的熱忱，制定諸多不平等條約，違反行政程序法第138條，會議時也未事前將欲修訂的契約內容給團隊審閱，意圖令違法案通過，讓稽查隊有責任、沒權利，付低於140元最低薪資的派案費，卻要求做責任制的工作。

左近一步質疑，團隊執行稽查業務時，動保處竟指示放水，要求在幾分鐘內完成稽核，但隊員在店家門口著裝、入內勘查非常耗時，還灌輸稽查名單內都是乖寶寶店家，讓團隊工作流於形式，即使多次反應都無改善。

「柯市府是慣老闆！」亞護會理事長、台北市政府環保局市政顧問何承翰批評，政府機關剝削民間稽查隊，給予低薪資，台北市作為全台榜樣，動保稽查業務卻如此處理，那其他縣市會怎樣跟進？團隊已窮盡所有反應管道，不得已才出面陳情抗議，期能按現況調整給薪。

亞護會提出3點訴求，包括市府應立即開協調會，逐條修正違法行政契約，第二屆簽約組織、市府勞動局、法治局應派代表參與逐條審閱，不得限定與會人數；同時不得以派件制的費用，要求稽查隊執行責任制業務，並落實稽查與複查工作，不得再要求放水、便宜行事。

對此，動保處回應，市府於2019年依動保法、行政程序法規定，委託民間動保團體執行寵物寄養、美容業等實地查察工作，前次委託契約已於去年11月到期，經過2年多努力，動保處已和大部分受託團體培養出合作默契。

動保處表示，近期已和4個有委託關係的動保團體聯繫，檢討執行業務時發生的問題檢討並草擬新的合作契約，今年1月20日也有舉行會議討論新契約。有關亞護會今陳情內容，包括案件委託費用的計算等，會納入評估考量。