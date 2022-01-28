就讀中山女高一年級學生小美（化名），因印尼籍父母涉案遭撤銷永久居留，日前她和兩位妹妹也收到通知，限期3月8日前離開台灣，姊妹寫信向內政部長徐國勇淚喊「不要把我們趕出台灣！」，其中大妹就讀新北竹圍高中國中部9年級，竹圍高中校長楊耀焜表示，遣返與否權責機關在內政部移民署，如最後大妹被遣返印尼，校方會提供她遠距教學及線上評量方式，讓她能完成下學期學業，取得畢業資格。

楊耀焜說，對此，學校所知訊息有限，老師也是上周六才得知大妹因家長關係，必須跟著一起遣返，大妹已是國中9年級，面臨完成學業與國中教育會考問題，因此有詢問校方有無辦法不被遣返，但此決定權在移民署。

楊耀焜表示，大妹在學校表現良好，是循規蹈矩的學生，平日跟同學互動也不錯，如最後被遣返，學校會提供她遠距教學跟線上評量方式，讓她能完成9年級下學期學業，取得畢業資格；如沒被遣返，未來校方不管在生活或學習上都會持續照顧學生。