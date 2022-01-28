以I罩杯超突出上圍走紅的「I級艷后」洪蓉過去在一支性感電玩廣告爆紅，近年則淡出螢光幕，2017年她一度轉往泰國發展，近年則回到台灣定居。今(28日)她發文表示自己是個直接的人，若朋友心情不好，自己也會掏出經驗分享給別人，希望幫別人過難關，卻曾遇到有人反酸：「我又不是妳」，甚至認為她靠胸部大才有今日成就，但她直言出來工作這幾年，「胸部大並沒有那麼神」。

洪蓉當年以一支電玩廣告闖出知名度，2017年移居到泰國曼谷生活，近年因疫情返台置產，胸部大成了她給人的第一印象，連帶而來也出現不少整形傳聞，去年她曬出自己大尺度「露到見骨」的X光照，強調自己的胸部是「真材實料無添加」，又霸氣說：「嫉妒的請繼續嫉妒我吧」，認為自己敢公開貼出來，絕對問心無愧。

洪蓉發文。（圖／翻攝自i級豔后-洪蓉โยโย่ 臉書）

洪蓉今天再發文，透露有朋友跟她分享遇到困境，她能幫忙的一定幫，不然就是會給出有用的建議，希望對方實際去做，成就就會是自己的，但時至今日她才發現自己太天真，「也許他們抱怨，要的是更直接的幫助，比如直接金錢給予，或者我要拿什麼出來⋯我的建議其實聽起來就像屁話」，她也曾被酸自己是靠胸部才有今日成就，但她認為：「說坦白一點，胸部大並沒有那麼神，把腿控、腰控、臉控，馬尾控放在哪？我也有非常低潮的期間，這些時間我從未跟誰抱怨，自己默默承受」。

離開螢光幕的這陣子，洪蓉回憶自己曾努力想過除了藝人、網紅，自己還能做什麼，她知道自己並非家境富裕，一切只能靠自己，於是3年前她開始投資情趣商品賣起真人娃娃，其中當然有許多不順遂之處，她更曾頂著過敏的鼻子在工廠熬7個月，這都是不曾對外界說出的辛勞，人往往只看到的表面的光鮮亮麗，卻忽略了別人背後的努力，她也必須強調自己並非一人打拚，是有夥伴的支持才能成功，「但是如果一個人，只想靠人而不想付出行動，那我想他也離成功越來越遠了」。

見此，網友說：「能寫出這樣的文章，可見得妳不但外表佳，內在也相當豐富。心態也非常正確，這是成功的基石」，洪蓉親自回：「很開心有人懂我」，另有人說：「只會羨慕，不努力！也不學習怎麼釣魚，都要人給他魚～這種人幫不得！幫？等於害！」，洪蓉認同說：「沒錯，要先學會釣魚，才能有魚，這個形容很好」。