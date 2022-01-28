香港昨公布新增164例新冠確診，創疫情以來新高。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港疫情仍處高峰，30個源頭不明個案背後可能有更多條隱形傳播鏈。據以往四波疫情研究，每找到1名感染源頭不明患者，背後可能有3至4條隱形傳播鏈，以此推算社區或有至少90條隱形傳播鏈；多區污水檢測驗出陽性，亦可能反映社區有不少未發病的患者。

他並呼籲市民農曆新年減少跨家庭聚會，強調即使檢測呈陰性，也不代表短時間内不會受感染。

香港政府下月5日起縮短抵港人士酒店檢疫期為14天，另加7天自我監察。許樹昌指，Omicron病毒潛伏期一般為4至10天，九成九的Delta病毒患者亦在感染後14天内發病，檢疫14天是足夠。

許樹昌形容，目前正和病毒「打仗」，必須提升接種率，從公共衛生角度，公共交通工具人流多、風險高，亦應有接種疫苗要求，不過技術上有困難。他又稱，不少感染Omicron病毒的患者屬於輕症、沒有肺炎，但部分人病毒量高，外國採取緩解疫情策略下實施患者家居隔離，在港未必適合，如果隔離設施足夠，都應安排患者隔離治療。