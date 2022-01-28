為提升民眾就業技能，勞動部今年擬開辦382班免費的失業者職業訓練課程，提供9599個訓練機會，包括電腦數值控制機械（CNC）、機電整合、綠色科技水電自動控制、智慧電子實務應用…等，藉由扎實的訓練過程，引領參訓學員掌握產業發展契機，成為蓄勢待發、投入職場的優質人力，每月均有課程開班，而每年的平均訓後就業率皆達9成。

發展署表示，展望2022年台灣景氣，政府及主要預測機構普遍抱持樂觀看法，在全球景氣持續復甦，製造業成長動能仍保持強勁下，帶動內需市場的活絡，各行各業也開始恢復人力需求，在後疫情時代，培養帶著走的能力會是職場生存的必要條件。

發展署指出，各分署除具備有專業師資及完整訓練機具設備外，另配置專業輔導員提供參訓學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，並辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信予用人單位等，提供各項就業輔導措施，部分職類並協助結訓學員考取技術士證，以利結訓學員順利就業；參訓期間的訓練費用由發展署全額補助，而屬於非自願離職或特定對象失業者則可申請職業訓練生活津貼，以利參訓學員於訓練期間維持基本生活，並安心學習工作技能。