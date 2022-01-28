立法院三讀通過，提高酒駕刑責，不僅酒駕肇事併科罰金提高，10年內兩度酒駕的累犯，將公布姓名、照片違法事實，以遏阻酒駕歪風。不過在高雄小港區一名黃姓男子，酒駕又沒戴安全帽甚至還闖紅燈，更不願配合警方攔檢，騎車加速逃逸，一個轉彎騎進草地卻連人帶車滑倒，酒測時還喊：「那麼多人看我會害羞」，讓在場員警都傻眼，經查他已經是3度酒駕累犯。

48歲的黃姓男子24日晚間近23時酒後騎機車，不過他沒戴安全帽又違規闖紅燈，行經小港區孔宅六街時，碰上員警上前查緝，但他竟油門催下去加速逃逸，後來一個轉彎就騎進草地中，因為緊張車速又快下秒連人帶車滑倒，警方上前大喊：「不要動！不然噴辣椒水」

將人攔下後他腳部輕微擦傷沒有大礙，不過渾身酒氣，警方進行酒測時，他還喊：「那麼多人看我會害羞」，讓人實在很傻眼，經檢測呼氣酒精濃度達0.84mg／L，據查，他是到小港找朋友，喝了高粱酒後準備回大寮住家，且他已經是多次酒駕累犯，早在2016、2018、2020年都有過酒駕紀錄，沒想到仍不悔改還繼續酒後騎車，帶案返所偵辦後，依公共危險罪移送偵辦。

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