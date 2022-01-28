台中市長盧秀燕日前與大墩盃學生書法獲獎者揮毫，寫下「幸」、「福」、「虎」、「年」「躍」、「進」，祝福大家虎年平安幸福。（盧金足攝）

虎年好「虎（福）氣！」台中市政府印製103萬份「福虎生豐」春聯，分送里鄰長處很快被索取一空，搶手到有民眾拿到拍賣網站銷售，但也有民代印製十萬份小紅包，因為春節防疫無法到各寺廟發放給民眾，無奈疫情影響發放通路，減少向民眾新春拜年的機會。

周良敦為台中市府書寫「福虎生豐」春聯，透過區里鄰系統發給各地民眾，版面採局處上光、燙金與打凸，搭配較厚的紙質，整體顯得頗有質感，頗受民眾喜愛。

台中市長盧秀燕上任後，自2019年推出「豬年大發」春聯、隔年推出「鼠運亨通」、2021年再推出「犇向幸福」，今年的「福虎生豐」春聯，民眾反映佳。

因為不像「恭喜發財」春聯這般制式，又融入生肖特色的吉利話，今年的「福虎生豐」春聯，公開發放不到10天，還看到有民眾拿到拍賣網站上銷售，民政局直呼，「前所未見」。

最近還聽到有大雅與海線的民眾反映沒有拿到，紛紛透過管道向市政府詢問「哪裡可以拿到春聯？」

民政局強調，「福虎生豐」春聯已印製103萬份，原則上每一戶民眾應該都能拿到，呼籲還沒拿到的民眾，可以洽各區區公所或里辦公室詢問。