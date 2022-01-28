P.LEAGUE+在28日公佈2021-22賽季Porsche 1月最有價值球員，高雄鋼鐵人的呂政儒展現射手本色，本月出賽5場繳出平均20.6分、4.4籃板與2.8助攻，另外還有球隊本土最多的2.4抄截，帶領高雄鋼鐵人的年輕小將們在1月底拉出一波2連勝小高潮，也讓呂政儒獲選1月最有價值球員。

本季剛加入的高雄鋼鐵人，開季12月只繳出1勝4敗的成績，身為隊中老大哥的呂政儒不斷跟球隊裡的年輕球員喊話，除了希望大家要對自己有信心之外，呂政儒在球場上也挺身而出，1月的5場比賽每場得分都來到雙位數。

其中過年前最後2場主場比賽，呂政儒分別攻下聯盟本季本土單場得分新高的32分及20分，幫助球隊擊敗戰績前段班的新竹街口攻城獅及台北富邦勇士，也讓高雄鋼鐵人1月拿下3勝2敗避免聯盟排名墊底的位置。呂政儒出色的表現，讓他在30張選票（包含2張球迷選票）獲得15張5分、以總分92分擊敗新竹街口攻城獅的辛巴（Singh Bhullar）的46分，拿下1月最有價值球員的殊榮。

PLG 2021-22賽季單月最有價值球員有全新變革，票選方面本季開放球迷投票參與，而球迷投票結果將算成2張選票，和籃球記者聯誼會成員的選票一起計算，最後決定單月最有價值球員的人選。

此外，PLG也邀請Porsche Taiwan冠名贊助2021-22賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的兩天一夜Porsche深度體驗之旅，開著Porsche上山下海，與Porsche一起感受夢想成真的喜悅！