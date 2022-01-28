受惠於新冠肺炎疫情及全球貨運量暴增等因素，過去兩年貨櫃航運業迎來前所未有的超旺景氣，在長榮發出40個月的超高年終後，萬海及陽明給員工的年終獎金也成為外界關注焦點，陽明在月中董事會拍板年終為12+1個月後，今（28日）傳出萬海發出最高18個月的年終獎金。此事引起網友們熱議，許多人笑稱，萬海及陽明全都被長榮的40個月逼死了。

貨櫃三雄長榮、萬海及陽明去年獲利都創史上新高，總獲利有望達到5000億大關，預估整體獲利金額可望超過國內金融業獲利總和。傳出長榮海運發出40個月年終獎金，而萬海及陽明各有最高18個月及12+1個月。

此事引起《PTT論壇》網友們熱烈討論，許多人認為，長榮大手筆發出40個月已經掀起比價效應，反而讓萬海及陽明很難跟員工交代，「全被長榮逼死」、「其實三雄都發很好了，只是長榮太誇張」、「比價效應，萬海陽明被長榮逼死」、「長榮員工表示，陽明萬海兩個一起上，我單手讓你們」、「萬海股東真的要好好感謝員工付出」、「萬海看起來一般只有13個月。」

不僅如此，有網友替年終相對較低的萬海及陽明喊冤，「我總覺得年終給多了會被講，年終給那麼多，還能分多少股利；年終給少又會被說對員工這麼摳，股利能給多少」、「長榮40個月之後，陽明萬海怎麼發都不對」、「陽明跟萬海太難做人，員工不爽也不要該，可以換公司。」